Украинцам компенсируют часть расходов на коммуналку: кого касается
Украинцам, для которых ежемесячные расходы на коммунальные услуги становятся чрезмерной финансовой нагрузкой, доступна дополнительная поддержка. С 1 июня в Сумской общине можно оформить компенсационную выплату, которая частично покрывает расходы на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Речь идет не о государственной субсидии, а о местной социальной программе поддержки "Милосердия", финансируемой из бюджета общества.
Право на выплату имеют наиболее социально уязвимые категории жителей Сум, в частности:
- лица с инвалидностью I и II группы;
- дети с инвалидностью, включая случаи ДЦП.
Размер компенсации
Сумма пособия зависит от группы инвалидности и периода года.
Для лиц с инвалидностью I–II группы (кроме подгруппы А) и детей с ДЦП предусмотрены следующие выплаты:
- в январе-марте и ноябре-декабре - 480 грн в месяц;
- в апреле и октябре - 360 грн;
- в мае-сентябре - 240 грн.
Для лиц с инвалидностью I группы подгруппы А, а также детей с тяжелыми формами ДЦП размер пособия выше:
- в январе-марте и ноябре-декабре - 960 грн;
- в апреле и октябре - 720 грн;
- в мае-сентябре - 480 грн.
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Как оформить выплату
Чтобы получить компенсацию, необходимо:
- подать заявление;
- подготовить паспорт, РНОКПП и справку место жительства;
- добавить документы, подтверждающие инвалидность;
- обратиться в департамент соцзащиты или в определенные пункты приема.
Выплата назначается с месяца обращения и действует до конца календарного года. Для продления помощи документы нужно подавать повторно каждый год.
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