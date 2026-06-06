В Україні впала ціна на популярний овоч: скільки коштує

Супермаркети періодично змінюють ціни на продукти, щоб стимулювати попит і привабити покупців. Серед сезонних делікатесів в Україні особливо виділяється спаржа — цінне джерело вітамінів і популярний продукт для гурманів.

Про це пише Новини.LIVE. Ще наприкінці квітня 2026 року спаржа залишалася доволі дорогою для більшості покупців — у середньому близько 600 грн за кілограм. Для порівняння, у 2025 році ціни були на 20–25% нижчими, однак на вартість вплинули погодні коливання та ринкові фактори.

Водночас на початку літа в супермаркетах почали з’являтися помітні знижки.

Акційні пропозиції в мережі "Сільпо"

Під час моніторингу одного з київських магазинів було зафіксовано суттєве здешевлення:

250 г — 69,99 грн замість 199 грн

250 г — 119 грн замість 169 грн

250 г — 119 грн замість 247 грн

350 г — 164 грн замість 239 грн

Таким чином, окремі позиції подешевшали більш ніж удвічі.

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Ціни в інших супермаркетах

У мережі "Варус" 250 г спаржі коштують 149,90 грн замість 169,90 грн (знижка близько 12%), тоді як кілограмова продукція оцінюється приблизно у 640 грн.

У "Новусі" ціни коливаються від 109 грн за 250 г до 229 грн за 450 г, а розмір знижок становить 10–27%.

В "Ашані" спаржу можна придбати за 109 грн (250 г) замість 118,60 грн або за 189 грн (450 г) замість 226,20 грн.

У "Форі" продукт продають по 119 грн за 250 г замість 139 грн, або 189 грн за 350 г.

Натомість у "МегаМаркеті" спаржа коштує близько 201 грн за упаковку 250 г, без суттєвих акційних знижок. У "Метро" ціни залишаються стабільними в діапазоні 134–399 грн залежно від фасування.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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