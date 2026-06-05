Літні канікули: чи зберігається повний оклад вчителів

Влітку школярі традиційно йдуть на канікули, однак для педагогів це не означає повну паузу в роботі. За винятком періоду щорічної відпустки, вчителі у червні–серпні продовжують виконувати свої професійні обов’язки: готуються до нового навчального року, проходять підвищення кваліфікації, ведуть документацію та іншу роботу.

У цьому контексті часто виникає запитання, чи змінюється розмір їхньої зарплати влітку. Новини.LIVE роз’яснює, як формуються виплати педагогам у літній період 2026 року.

Чи зберігається зарплата вчителів під час канікул

Відповідно до статті 57 закону України "Про освіту", педагогічні працівники продовжують отримувати свій посадовий оклад і під час літнього періоду відпусток. Крім того, за ними зберігаються всі передбачені надбавки та доплати — зокрема за престижність праці, складні умови роботи та інші встановлені виплати.

Окремо передбачена й фінансова допомога на оздоровлення, яка виплачується під час щорічної відпустки та дорівнює розміру місячного заробітку. Тобто завершення навчального року не означає зменшення доходів педагога.

Фактично навіть у літній період робота не припиняється повністю, адже вчителі продовжують готувати навчальні матеріали, проходять навчання та займаються організаційними процесами перед стартом нового року.

Від чого залежить розмір виплат

Заробітна плата педагогічних працівників складається з посадового окладу та різних надбавок. На кінцеву суму впливають:

педагогічне навантаження;

тарифний розряд;

стаж роботи;

тип закладу освіти;

наявність педагогічного звання;

доплати за окремі види діяльності тощо.

Базовий оклад визначається за Єдиною тарифною сіткою: базова ставка 3 470 грн множиться на коефіцієнт відповідного тарифного розряду. Після цього сума збільшується на 40% відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1749.

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Які зарплати можуть бути влітку 2026 року

З урахуванням чинної системи оплати праці мінімальні виплати вчителів у літній період 2026 року можуть становити приблизно:

від 11 883 грн — для 10-го тарифного розряду;

до 14 943 грн — для 14-го тарифного розряду.

Зазначені суми є нарахуваннями до оподаткування, з яких додатково утримуються 18% ПДФО та 5% військового збору.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу.

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