Яку треба мати зарплату, щоб пенсія становила 16 тисяч гривень

Щоб у майбутньому отримувати пенсію на рівні близько 16 тисяч гривень, одного лише тривалого стажу недостатньо — вирішальну роль відіграє розмір офіційної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. За орієнтовними розрахунками, при наявності приблизно 25 років страхового стажу для виходу на таку пенсію необхідно мати офіційний щомісячний дохід на рівні близько 64 тисяч гривень.

Саме цей показник забезпечує достатньо високий індивідуальний коефіцієнт заробітку, який безпосередньо впливає на підсумкову суму виплат. Про це пише ПФУ.

Як формується розмір пенсії

Пенсія в Україні розраховується не фіксовано, а за формулою, яка враховує кілька ключових параметрів:

Страховий стаж. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стаж більший — наприклад, 35 років — це може дещо підвищити розмір виплат або зменшити вимоги до зарплати для досягнення бажаної пенсії.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стаж більший — наприклад, 35 років — це може дещо підвищити розмір виплат або зменшити вимоги до зарплати для досягнення бажаної пенсії. Середня зарплата по країні. Це базовий показник для розрахунків. Наразі розрахункова середня заробітна плата, що використовується у формулі, становить приблизно 17 482,87 грн.

Це базовий показник для розрахунків. Наразі розрахункова середня заробітна плата, що використовується у формулі, становить приблизно 17 482,87 грн. Індивідуальний коефіцієнт заробітку. Він показує співвідношення вашої офіційної зарплати до середньої по Україні. Чим вищий дохід, тим більший коефіцієнт і, відповідно, вища пенсія.

Він показує співвідношення вашої офіційної зарплати до середньої по Україні. Чим вищий дохід, тим більший коефіцієнт і, відповідно, вища пенсія. Коефіцієнт страхового стажу. Чим довше людина працює офіційно, тим вищою є частка, яка враховується у формулі.

Приклад розрахунку

Якщо людина отримує офіційну зарплату на рівні близько 16 тисяч гривень, тобто нижче середнього показника по країні, то навіть за умови 33 років стажу розмір пенсії буде значно меншим — приблизно 5,8 тисячі гривень.

Це наочно показує, що ключовим фактором майбутньої пенсії є не лише стаж, а насамперед рівень офіційного доходу протягом трудового життя.

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Висока пенсія напряму залежить від "білої" зарплати та регулярної сплати внесків. Навіть значний стаж не компенсує низький офіційний дохід, тому фінансове планування пенсії варто починати ще під час активної кар’єри.

Якщо потрібно, можна також порахувати індивідуальний прогноз виплат — достатньо знати ваш страховий стаж і поточну офіційну зарплату.

Нагадаємо, ми вже писали, якою буде пенсія при зарплаті у 22 тисячі гривень.

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