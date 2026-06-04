Звільнення з армії за сімейними обставинами: які документи потрібні

Військовослужбовці, які проходять службу, мають право на звільнення за визначених законом підстав, зокрема через сімейні обставини. Порядок оформлення такого звільнення, як і перелік необхідних документів, регулюється законодавством України.

Про це повідомляє Міноборони. Відповідно до статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений зі служби за наявності хоча б однієї з таких підстав:

необхідність постійного догляду за дружиною (чоловіком), дітьми, власними батьками або батьками подружжя у разі їхньої хвороби;

виховання трьох і більше неповнолітніх дітей або їх утримання;

самостійне виховання дитини;

вагітність військовослужбовиці;

перебування жінки-військовослужбовиці у відпустці по догляду за дитиною до 3 років;

виховання дитини з тяжкими захворюваннями (зокрема онкологічними, цукровим діабетом 1 типу, важкими неврологічними або психічними порушеннями тощо);

наявність осіб з інвалідністю І або ІІ групи на утриманні або необхідність встановленої опіки над ними;

постійний догляд за особою з інвалідністю І або ІІ групи, якщо немає інших осіб, які можуть його забезпечити.

Наявність хоча б однієї з цих обставин є підставою для розгляду питання про звільнення.

Заява подається у вигляді рапорту безпосередньому командиру разом із підтверджуючими документами.

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Які документи потрібні

Перелік документів залежить від конкретної підстави, однак у кожному випадку потрібні офіційні підтвердження обставин.

Наприклад, якщо йдеться про догляд за батьками або родичами з інвалідністю І–ІІ групи, зазвичай подаються:

копія довідки МСЕК або документа про встановлення інвалідності;

копія посвідчення особи з інвалідністю;

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо).

У випадку вагітності військовослужбовиці подається медична довідка з підтвердженням стану вагітності.

Якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, необхідні:

свідоцтво про народження дитини;

медичний висновок про потребу дитини в домашньому догляді (за наявності відповідних підстав).

Для сімей, де обоє батьків проходять військову службу, додаються:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтва про народження дітей;

довідка з військової частини другого з подружжя про проходження служби.

У разі утримання трьох і більше дітей також можуть знадобитися документи, що підтверджують місце проживання дітей, рішення судів або органів опіки, а також довідки про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Як відбувається процедура звільнення

Подати рапорт на звільнення можна на будь-якому етапі проходження служби. Після цього військова частина розглядає заяву та перевіряє подані документи. У разі підтвердження підстав ухвалюється рішення про звільнення.

Важливо, що кожна ситуація розглядається індивідуально, а остаточний перелік документів може відрізнятися залежно від обставин конкретного військовослужбовця.

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