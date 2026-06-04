Десять років стажу: на яку пенсію можна розраховувати

Розмір майбутньої пенсії в Україні напряму залежить від страхового стажу: чим більше офіційно відпрацьованих років, тим вищими будуть виплати. Водночас чимало громадян мають лише близько 10 років стажу, і часто цікавляться, чи дає це право на пенсію.

Такий показник є недостатнім для призначення повноцінних виплат за віком і суттєво обмежує можливості отримати високу суму. Про це повідомляє ПФУ.

Який стаж потрібен для пенсії у 2026 році

Пенсія за віком в Україні призначається лише за умови наявності мінімального страхового стажу. У 2026 році вимоги однакові для чоловіків і жінок та залежать від віку виходу на пенсію:

у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

У наступні роки ці вимоги можуть поступово підвищуватися.

Чи призначать пенсію зі стажем 10 років

Навіть найнижча вимога — 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років — робить 10 років недостатніми для отримання пенсії за віком. Тобто за наявності лише такого стажу стандартні пенсійні виплати не призначаються.

Натомість у такій ситуації може бути оформлена державна соціальна допомога. Вона надається громадянам після досягнення 65 років, якщо вони не мають права на пенсію та не працюють. У 2026 році її розмір орієнтовно становить 2 595 грн, а оформлення здійснюється через органи соціального захисту населення, а не Пенсійний фонд.

Чи можна "докупити" стаж

Українське законодавство дозволяє добровільно сплатити внески за відсутні роки страхового стажу. Це може допомогти "добрати" необхідний мінімум для призначення пенсії.

Однак така опція є платною, і вартість залежить від конкретних умов. Тому перед ухваленням рішення варто порахувати, чи буде це фінансово доцільним.

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Які періоди можуть зарахувати до стажу

Окрім офіційної роботи, до страхового стажу можуть бути включені й інші періоди, зокрема:

військова служба;

декретна відпустка;

догляд за особою з інвалідністю або недієздатним родичем;

навчання у виші до 2004 року (за певних умов).

Такі періоди можуть бути враховані за умови підтвердження та сплати страхових внесків у відповідних випадках. Завдяки цьому іноді можна "дотягнути" до мінімально необхідного стажу для призначення пенсії.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу.

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