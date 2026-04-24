Підлеглі систематично залишались без води та їжі: командирів 14-ї бригади та 10 корпусу звільнили - Генштаб (фото)

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про кадрові зміни у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі. Причиною названо приховування реальної ситуації на фронті, втрату позицій і прорахунки в забезпеченні військових.

Про це Генштаб заявив у соцмережах. Повідомлення з’явилося після резонансу навколо інформації про неналежне забезпечення бійців 14-ї ОМБр на Харківському напрямку, де військові нібито систематично залишалися без води та їжі. Водночас у Генштабі наголосили, що рішення щодо зміни командування були ухвалені раніше.

Там пояснили, що російські удари по переправах через річку Оскіл значно ускладнили логістику в районі Куп’янська. Наразі постачання на цій ділянці здійснюється за допомогою плавзасобів і важких безпілотників.

За даними Генштабу, попереднє керівництво 14-ї бригади приховувало реальний стан справ, допустило втрату частини позицій, а також низку помилок в організації забезпечення особового складу. Зокрема, виникли проблеми з доставкою продовольства на одну з бойових позицій.

Для виправлення ситуації було ухвалено кадрові рішення:

усунуто з посади командира 14-ї ОМБр;

звільнено з посади та понижено командира 10-го армійського корпусу.

Новим командиром 14-ї бригади призначено полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

У Генштабі повідомили, що комплексна комісія Сухопутних військ проводить перевірку за фактами виявлених порушень.

Після завершення службового розслідування щодо посадових осіб 14-ї бригади будуть ухвалені додаткові управлінські рішення, а матеріали передадуть правоохоронним органам для правової оцінки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому провести перевірку всебічного забезпечення військових, які виконують завдання на передовій.

Також у Генштабі заявили, що на позиції 14-ї бригади вже доставлено чергову партію продовольства. За сприятливих умов планується оперативна евакуація військовослужбовців.

За даними джерел у Силах оборони, колишнього командира 10-го корпусу бригадного генерала Сергія Перця перевели на посаду начальника штабу оперативного командування "Схід".

Співрозмовник у Генштабі також уточнив, що звільнення командира корпусу та комбрига не було прямою реакцією на публікацію фото виснажених бійців, а стало наслідком виявлених раніше недоліків у їхній роботі.

