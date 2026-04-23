Водій домалював знаки на номері автомобіля маркером: як оштрафують

У Тернополі патрульні виявили водія автомобіля Volkswagen, який навмисно підробив номерний знак, замалювавши окремі символи чорним маркером. Таким способом чоловік намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Про інцидент повідомила Патрульна поліція Тернопільської області. Правоохоронці зупинили автомобіль, номерний знак якого мав явні ознаки стороннього втручання. Під час перевірки водій визнав, що самостійно змінив символи на номері, аби уникати штрафів за порушення ПДР.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

За це на чоловіка винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил використання номерних знаків.

Сума штрафу становить 1190 гривень.

У поліції також нагадали, що заборонено керувати транспортним засобом із номерним знаком, який:

не відповідає встановленим стандартам;

закритий сторонніми предметами або забруднений;

закріплений у неналежному місці чи перевернутий;

не має підсвітки в темну пору доби.

Нагадаємо, ми вже писали, які автомобілі здатні проїхати понад 600 тисяч кілометрів.

