Ситуація в Ірані розвивається 'дуже добре' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація для Сполучених Штатів у протистоянні з Іраном розвивається, за його словами, "дуже добре".Трамп зазначив, що США нібито перемагають у війні проти Ірану, а дії американської армії назвав "неймовірними".

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Truth Social. Водночас він різко розкритикував низку американських медіа, зокрема The New York Times, The Wall Street Journal та The Washington Post, звинувативши їх у викривленні реальної ситуації.

За словами очільника Білого дому, іранський флот буцімто повністю знищений, а країна залишилася без ефективної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Також він заявив, що колишнє керівництво Ірану "переважно зникло", натякнувши на можливу зміну влади в країні.

Окремо Трамп згадав про економічний тиск на Тегеран. Він наголосив, що не має наміру скасовувати жорстку блокаду доти, доки не буде досягнуто нової угоди. За його оцінкою, через обмеження Іран щоденно втрачає близько 500 мільйонів доларів, що, на його думку, ставить під загрозу здатність країни виживати навіть у короткостроковій перспективі.

Крім того, американський президент звинуватив частину ЗМІ в антиамериканській позиції та заявив, що вони нібито підтримують перемогу Ірану. Водночас Трамп запевнив, що цього не станеться, оскільки, за його словами, ситуацію контролює саме він.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!