Ситуация в Иране развивается 'отлично' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация для Соединенных Штатов в противостоянии с Ираном развивается, по его словам, "очень хорошо". Трамп отметил, что США якобы побеждают в войне против Ирана, а действия американской армии назвал "невероятными".

Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social. В то же время он подверг резкой критике ряд американских медиа, в частности The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post, обвинив их в искажении реальной ситуации.

По словам главы Белого дома, иранский флот якобы полностью уничтожен, а страна осталась без эффективной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Также он заявил, что прежнее руководство Ирана "преимущественно исчезло", намекнув на возможное изменение власти в стране.

РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Отдельно Трамп упомянул об экономическом давлении на Тегеран. Он подчеркнул, что не намерен отменять жесткую блокаду до тех пор, пока не будет достигнуто новое соглашение. По его оценке, из-за ограничений Иран ежедневно теряет около 500 миллионов долларов, что, по его мнению, ставит под угрозу способность страны выживать даже в краткосрочной перспективе.

Кроме того, американский президент обвинил часть СМИ в антиамериканской позиции и заявил, что они поддерживают победу Ирана. В то же время, Трамп заверил, что этого не произойдет, поскольку, по его словам, ситуацию контролирует именно он.

Напомним, Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.

