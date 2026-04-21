Не кричіть на дітей та відкладіть роботу: що не можна робити на Радоницю 21 квітня

21 квітня за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять єпископа Януарія, священномученика Прокула та інших мучеників, які постраждали за віру в Христа. У цей період також триває Провідний тиждень — особливий час поминання померлих і відвідування кладовищ.

Розповідаємо, які традиції та народні прикмети пов’язані з цією датою, що дозволено і заборонено робити, а також які святі вшановуються за старим церковним календарем. Про це пише Уніан.

Після переходу Православної церкви України у 2023 році на новоюліанський календар більшість неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Водночас частина вірян і далі дотримується юліанського календаря — його використання залишається правом окремих громад і монастирів.

21 квітня за новим стилем церква згадує єпископа Януарія, священномученика Прокула та їхніх сподвижників, які віддали життя за християнську віру. За старим календарем ця дата відповідає 4 травня.

За переказами, Януарій жив у IV столітті за часів імператора Діоклетіана, відомого жорстокими переслідуваннями християн. Він змалку присвятив себе служінню Богу, згодом став єпископом і підтримував ув’язнених християн, серед яких були диякони Сосій і Прокул. За це його разом із соратниками заарештували та піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити зректися віри, однак святі залишилися непохитними. Зрештою їх стратили за наказом імператора.

Провідний тиждень і Радониця

З 20 по 26 квітня триває Провідний (Фомин) тиждень — період особливого поминання померлих. У цей час у храмах відбуваються панахиди, а віряни моляться за упокій душ і відвідують кладовища.

Вівторок цього тижня традиційно називають Радоницею — це головний поминальний день після Великодня. Його сенс полягає не в скорботі, а у світлій пам’яті та надії на вічне життя.

Що можна і не можна робити на Радоницю

У цей день дозволяється відвідати храм, подати поминальні записки, принести "панахидку" та відвідати могили рідних. Центральним елементом є молитва за померлих, яку вважають духовною підтримкою для їхніх душ.

У народній традиції також існує звичай звертатися до покійних із проханнями про захист родини, здоров’я та добробут.

Святому Прокулу традиційно моляться про охорону дому, господарства та худоби від негараздів.

Прямих заборон на роботу цього дня немає, однак радять уникати важкої фізичної праці. Натомість допускається прибирання оселі — вважається, що чистий дім сприяє спокою та добрій атмосфері.

Яке сьогодні свято за старим календарем

За юліанським стилем 21 квітня вшановують також апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших послідовників, які поширювали християнське вчення у перші століття.

