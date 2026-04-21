Не кричите на детей и отложите работу: что нельзя делать на Радоницу 21 апреля

21 апреля по новому лианскому календарю православные христиане чтят память епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников, пострадавших за веру во Христа. В этот период также длится Ведущая неделя – особенное время поминовения умерших и посещение кладбищ.

Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этой датой, что разрешено и запрещено делать, а также какие святые чтят по старому церковному календарю. Об этом пишет Униан.

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новоюлианский календарь большинство непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжает соблюдать юлианский календарь — его использование остается правом отдельных общин и монастырей.

21 апреля по новому стилю церковь вспоминает епископа Януария, священномученика Прокула и их сподвижников, отдавших жизнь за христианскую веру. По старому календарю дата соответствует 4 мая.

По преданию Януарий жил в IV веке во времена императора Диоклетиана, известного жестокими преследованиями христиан. Он с детства посвятил себя служению Богу, впоследствии стал епископом и поддерживал заключенных христиан, среди которых были дьяконы Сосий и Прокул. За это его вместе с соратниками арестовали и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, однако святые остались непоколебимыми. В конце концов, их казнили по приказу императора.

Проводная неделя и Радоница

С 20 по 26 апреля длится Проводная (Фомин) неделя — период особого поминовения умерших. В это время в храмах проходят панихиды, а верующие молятся за упокой душ и посещают кладбища.

Вторник на этой неделе традиционно называют Радоницей – это главный поминальный день после Пасхи. Его смысл заключается не в скорби, а в светлой памяти и надежде на вечную жизнь.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

В этот день разрешается посетить храм, подать поминальные записки, принести панихидку и посетить могилы родных. Центральным элементом является молитва о умерших, которую считают духовной поддержкой для их душ.

В народной традиции также существует обычай обращаться к усопшим с просьбами о защите семьи, здоровье и благополучии.

Святому Прокулу традиционно молятся об охране дома, хозяйства и скота от бед.

Прямых запретов на работу в этот день нет, однако советуют избегать тяжелого физического труда. При этом допускается уборка дома — считается, что чистый дом способствует спокойствию и хорошей атмосфере.

Какой сегодня праздник по старому календарю

По юлианскому стилю 21 апреля чествуют также апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других последователей, распространявших христианское учение в первые века.

Напомним, мы уже писали, что нельзя делать на кладбище.

