Водитель дорисовал знаки на номере автомобиля маркером: как оштрафуют

В Тернополе патрульные обнаружили водителя автомобиля Volkswagen, который специально подделал номерной знак, зарисовав отдельные символы черным маркером. Таким способом мужчина пытался избежать ответственности за нарушение ПДД.

Об инциденте сообщила Патрульная полиция Тернопольской области. Правоохранители остановили автомобиль, номерной знак которого имел явные признаки постороннего вмешательства. Во время проверки водитель признал, что самостоятельно сменил символы на номере, чтобы избегать штрафов за нарушение ПДД.

За это на мужчину вынесено постановление по ч. 1 ст. 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил использования номерных знаков.

Сумма штрафа составляет 1190 грн.

В полиции также напомнили, что запрещено управлять транспортным средством с номерным знаком, который:

не отвечает установленным стандартам;

закрытый посторонними предметами или загрязненный;

закрепленный в неположенном месте или перевернутый;

не имеет подсветки в темное время суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !