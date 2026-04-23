Какие автомобили из Китая самые популярные в Украине: названы топ моделей

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, импортированных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, общий объем таких авто снизился на 5%.

Основную долю составляли новые машины — 2 230 единиц (+3%), тогда как подержанных было гораздо меньше — 378 автомобилей (–36%). Об этом сообщает " УкрАвтопром ".

В то же время доля электромобилей среди китайских легковушек сократилась до 58% по сравнению с 83% годом ранее.

Самые новые авто из Китая

Среди новых моделей наибольшим спросом пользуется компактный электрический кроссовер BYD Leopard 3. Модель отличается современным дизайном и технологическим оснащением, которое считается конкурентным в своем ценовом сегменте.

ТОП-5 новых легковушек из Китая:

BYD Leopard 3 - 216 ед.

BYD Sea Lion 06 - 181 ед.

Volkswagen ID. UNYX - 125 ед.

Zeekr 001 - 120 ед.

BYD Song Plus - 88 ед.

Спрос на подержанные авто

Среди подержанных китайских автомобилей в Украине лидирует среднеразмерный кроссовер Buick Envision. В то же время, высокий спрос также демонстрируют модели BYD.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

Buick Envision - 39 ед.

BYD Song Plus - 30 ед.

BYD Song L - 30 ед.

Zeekr 001 - 21 ед.

Volvo S90 - 18 ед.

Общие тенденции авторынка

Отдельно отмечается, что в марте автопарк Украины пополнился 5,1 тыс. дизельных авто, что на 8% меньше, чем в прошлом. Самой популярной новой моделью среди дизельных легковушек остается Renault Duster.

Также за месяц было зарегистрировано 13,1 тыс. бензиновых автомобилей – это на 22% больше, чем в прошлом году. Лидером в этом сегменте стал Hyundai Tucson.

