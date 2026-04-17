Які автомобілі здатні проїхати понад 600 тисяч кілометрів: названо топ моделей

Більшість автомобілістів вважають пробіг у 320 тисяч кілометрів серйозним досягненням для сучасного авто. Однак деякі моделі здатні без капітального ремонту основних вузлів подолати понад 640 тисяч кілометрів.

Автомобільний експерт компанії JustAnswer Кріс Пайл назвав машини, які мають найбільший ресурс, а також умови, за яких це можливо. Про це повідомляє GOBankingRates.

Чи реально проїхати понад 640 тисяч км

За словами Пайла, досягти такого пробігу на заводському двигуні та трансмісії можливо, але для цього потрібні бездоганний догляд, своєчасне обслуговування і певна частка везіння. Експерт зазначає, що багато автомобілів проходять таку дистанцію лише після ремонту або заміни силового агрегату чи коробки передач.

Водночас навіть технічно справне авто з таким пробігом уже не буде ідеальним: можуть з’являтися сторонні шуми двигуна, підвищена витрата мастила, менш плавне перемикання передач і гірша паливна економічність.

Найнадійніші моделі

Серед японських брендів лідером традиційно вважається Toyota. Найбільший ресурс демонструють:

Toyota Avalon

Toyota Tacoma

Toyota Sienna

Toyota Sequoia

Ці моделі створювалися з акцентом на витривалість і довговічність, а не максимальну потужність.

У Honda високі шанси на надвеликий пробіг мають:

Honda Accord

Honda Civic

Honda Pilot

Honda Odyssey

Серед американських авто експерт відзначив:

Ford F-150

Ford Expedition

Саме ці моделі часто використовують у комерційному секторі, де вони швидко накопичують великі пробіги.

Також до списку потрапили:

Subaru Outback

Hyundai Elantra

За словами фахівця, ці автомобілі демонструють помітний прогрес у надійності моторів.

Окремо зазначається, що дизельні двигуни зазвичай мають більший ресурс, ніж бензинові, завдяки особливостям конструкції.

Що потрібно для довгого ресурсу авто

Щоб машина прослужила сотні тисяч кілометрів, важливо правильно її експлуатувати. Експерт радить:

регулярно здійснювати поїздки тривалістю щонайменше 30 хвилин;

уникати постійних коротких маршрутів;

не залишати авто надовго без руху;

частіше їздити трасою, а не лише у міських заторах;

уникати надмірних навантажень у спеку та сильний мороз.

Найважливіше — техобслуговування

Ключовим фактором довговічності залишається дотримання сервісного графіка:

своєчасна заміна моторної оливи та фільтрів;

заміна трансмісійної рідини кожні 50–100 тис. км;

обслуговування системи охолодження кожні 100–160 тис. км;

заміна гальмівної рідини раз на 2–3 роки;

заміна ременя ГРМ відповідно до рекомендацій виробника.

За словами експерта, саме дисциплінований догляд часто важливіший за марку автомобіля.

