Синоптик сообщила, когда в Украине потеплеет: ждать осталось недолго

Ощутимое потепление в Украине может начаться ориентировочно с 4 мая. До этого времени в стране сохраняется прохладная погода с ночными заморозками и невысокими дневными температурами.

Об этом в Facebook сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозу, в ближайшие дни ночью температура будет колебаться в пределах +1...+7 градусов, а при прояснениях местами возможны заморозки. В дневные часы воздух будет прогреваться до +9...+12 градусов, а в солнечную погоду местами может быть на несколько градусов теплее.

Где ждать дождей

В среду, 22 апреля, осадки прогнозируются в западных областях, преимущественно вблизи Карпат, а также на юго-востоке страны.

Ночью сильные дожди возможны на юге и юго-востоке, а днем - в Запорожской и Донецкой областях.

Ветер будет преобладать на северном направлении, умеренный, местами порывистый.

Погода в Киеве

В столице 22 апреля существенных осадков не ожидается. Ночью температура будет +1...+3 градуса, также не исключены заморозки. Днем воздух прогреется до +8...+10 градусов.

По словам синоптика, в дальнейшем в Киеве сохранится холодная погода с незначительными колебаниями температуры.

Ухудшение погоды в конце недели

23-24 апреля в столице прогнозируют неблагоприятные погодные условия из-за влияния циклона и атмосферных фронтов. Ожидаются дожди, похолодание, а при существенном понижении температуры возможен даже мокрый снег.

