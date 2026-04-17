Чи варто очікувати 'аномально спекотне літо' у 2026 році: прогноз синоптиків

В Українському гідрометцентрі закликали не поспішати з висновками щодо нібито "аномально спекотного літа". Попри гучні заяви в медіа, на сьогодні немає достатніх наукових підстав стверджувати, що літо в Україні буде саме таким.

Про це пише vsviti. Причиною активного обговорення стала заява синоптикині Наталії Птухи, яка в одному з інтерв’ю згадала можливість розвитку кліматичного явища Ель-Ніньйо. За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, ймовірність цього становить близько 40%.

Ель-Ніньйо — це природне періодичне потепління поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану. Воно може впливати на атмосферну циркуляцію, тиск повітря та режим опадів у різних частинах світу. Часто це явище пов’язують із підвищенням температур і зміною погодних умов.

Водночас Наталія Птуха наголосила, що навіть за наявності певного впливу глобальних кліматичних процесів це не означає автоматично спекотного літа саме для України.

Фахівці пояснюють: погодна система є складною та збалансованою, тому локальні умови можуть суттєво відрізнятися від світових тенденцій. Наприклад, попри високі температури у світі цієї зими, в Україні січень і лютий були доволі холодними.

У відомстві підкреслили, що поширені твердження про "аномальну спеку" є перебільшенням і не відповідають реальним науковим оцінкам.

Наразі мова йде лише про можливі зміни в системі ENSO (Ель-Ніньйо / Ла-Нінья), причому зараз переважають нейтральні умови.

Синоптики зазначають: дані Всесвітньої метеорологічної організації не є точним прогнозом погоди для України, а лише відображають загальні глобальні кліматичні процеси.

За словами експертів, обережні наукові формулювання нерідко перетворюються у ЗМІ на категоричні сенсаційні заяви. Це створює хибне враження та використовується як клікбейт.

Навіть якщо певний зв’язок між глобальними явищами та погодою в окремих країнах існує, він не дає підстав для однозначних прогнозів без додаткових досліджень.

Метеорологи нагадують, що сезонні прогнози не визначають точну температуру чи кількість опадів. Вони лише показують можливі тенденції розвитку погодної ситуації.

Тому говорити вже зараз, яким саме буде літо в Україні, передчасно — погодні умови ще можуть змінитися залежно від подальшого розвитку глобальних кліматичних процесів.

