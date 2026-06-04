Стаж у 25 років: на яку пенсію можна розраховувати

У 2026 році в Україні пенсійна система залишається прив’язаною до двох ключових факторів — тривалості страхового стажу та рівня офіційної заробітної плати протягом усього трудового життя. Від цих показників напряму залежить як вік виходу на пенсію, так і розмір майбутніх виплат.

Про умови для осіб зі стажем 25 років повідомляють у Пенсійному фонді України. Згідно з чинними правилами, у 2026 році право вийти на пенсію у 60 років мають громадяни, які накопичили щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, пенсійний вік автоматично підвищується.

Особи, які мають підтверджений офіційний стаж 25 років, зможуть оформити пенсійні виплати лише з 63 років.

Для наочності діють такі базові вимоги:

вихід у 60 років — від 33 років стажу;

вихід у 63 роки — від 23 років стажу;

вихід у 65 років — щонайменше 15 років стажу.

Від чого залежить розмір пенсії

Один лише показник стажу не дозволяє точно визначити суму майбутньої пенсії. Для розрахунку обов’язково враховується також офіційна зарплата, з якої сплачувався ЄСВ, та індивідуальні коефіцієнти.

Пенсія розраховується за формулою: Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

ЗП — середня зарплата за три роки перед виходом на пенсію;

— середня зарплата за три роки перед виходом на пенсію; КЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітку;

— індивідуальний коефіцієнт заробітку; КС — коефіцієнт страхового стажу.

При цьому кожен рік офіційної роботи додає приблизно 1% до стажового коефіцієнта.

Як враховують зарплату

Для тих, хто виходить на пенсію у 2026 році, береться весь період заробітків, починаючи з липня 2000 року. Потім ці доходи порівнюються із середньою зарплатою по країні, яка розраховується за останні три роки (приблизно 17 482 грн).

На основі цих даних формується індивідуальний коефіцієнт, який і впливає на фінальну суму виплат.

Приклад розрахунку

Наприклад, за наявності 25 років стажу та середньої зарплати близько 15 000 грн, орієнтовний розмір пенсії може становити приблизно 4 108 грн. Однак точна сума завжди розраховується індивідуально через пенсійні формули або онлайн-калькулятор Пенсійний фонд України.

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Мінімальні гарантії та доплати

Держава встановлює мінімальні гарантії пенсійного забезпечення, які залежать від віку та стажу:

у 60 років — не менше 3 725 грн;

у 65 років — близько 4 213 грн.

Крім того, передбачені надбавки за понаднормовий стаж: жінки отримують +1% від прожиткового мінімуму після 30 років стажу, чоловіки — після 35 років.

Окремо діють доплати для непрацездатних осіб, які перебувають на утриманні пенсіонера. Їхній розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму та нині становить близько 1 297 грн.

Таким чином, за стажу 25 років майбутня пенсія залежить не лише від років роботи, а й від офіційних доходів, а остаточний розмір виплат визначається за індивідуальною формулою.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія пенсіонерів може отримати 10 виплат одразу.

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