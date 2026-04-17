Следует ли ожидать 'аномально жаркое лето' в 2026 году: прогноз синоптиков

В Украинском гидрометцентре призвали не спешить с выводами относительно якобы "аномально жаркого лета". Несмотря на громкие заявления в медиа, на сегодняшний день нет достаточных научных оснований утверждать, что лето в Украине будет именно таким.

Об этом пишет vsviti. Причиной активного обсуждения стало заявление синоптики Наталии Птухи, которая в одном из интервью упомянула возможность развития климатического явления Эль-Ниньо. По оценкам Всемирной метеорологической организации, вероятность составляет около 40%.

Эль-Ниньо – это естественное периодическое потепление поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Оно может влиять на атмосферную циркуляцию, давление воздуха и режим осадков в разных частях света. Часто это явление связывается с повышением температур и изменением погодных условий.

В то же время Наталья Птуха подчеркнула, что даже при наличии определенного влияния глобальных климатических процессов это не означает автоматически жаркое лето именно для Украины.

Специалисты объясняют: погодная система сложна и сбалансирована, поэтому локальные условия могут существенно отличаться от мировых тенденций. Например, несмотря на высокие температуры в мире этой зимой, в Украине январь и февраль были достаточно холодными.

В ведомстве подчеркнули, что распространенные утверждения об "аномальной жаре" являются преувеличением и не отвечают реальным научным оценкам.

В настоящее время речь идет лишь о возможных изменениях в системе ENSO (Эль-Ниньо/Ла-Нинья), причем сейчас преобладают нейтральные условия.

Синоптики отмечают: данные Всемирной метеорологической организации не точный прогноз погоды для Украины, а лишь отражают общие глобальные климатические процессы.

По словам экспертов, осторожные научные формулировки нередко превращаются в СМИ в категоричные сенсационные заявления. Это создает ошибочное впечатление и используется как кликбейт.

Даже если определенная связь между глобальными явлениями и погодой в отдельных странах существует, она не дает оснований для однозначных прогнозов без дополнительных исследований.

Метеорологи напоминают, что сезонные прогнозы не определяют точную температуру или количество осадков. Они лишь демонстрируют вероятные тенденции развития погодной ситуации.

Поэтому говорить уже сейчас, каким будет лето в Украине, преждевременно — погодные условия еще могут измениться в зависимости от дальнейшего развития глобальных климатических процессов.

