Мають жахливу репутацію: які кросовери варто оминати

Купівля кросовера на вторинному ринку часто дозволяє суттєво заощадити, однак не всі моделі однаково вдалі для такого вибору. Деякі популярні SUV за роки експлуатації отримали репутацію проблемних автомобілів через численні відкликання, технічні несправності та дорогий ремонт.

Експерти назвали моделі, до яких варто придивлятися особливо уважно. Про це пише Slash Gear.

Проблемні корейські кросовери

Одним із таких автомобілів фахівці вважають Kia Sorento. Попри комфортний салон і популярність серед сімейних водіїв, модель протягом багатьох років супроводжувалася серйозними технічними недоліками. Починаючи з 2006 року, майже кожне покоління кросовера потрапляло під сервісні кампанії через ризик займання двигуна або витоки пального.

Найбільше нарікань отримали версії 2011, 2016 та 2022 років випуску, які пройшли одразу кілька масштабних відкликань. Додатковою проблемою стали несправності котушок запалювання, що часто спричиняють перебої в роботі силового агрегату.

Американські моделі з невдалою репутацією

Серед найменш рекомендованих кросоверів на вторинному ринку також називають Ford Explorer третього покоління, який випускався у 2002–2005 роках. Особливо проблемною вважається модель 2002 року, щодо якої було зафіксовано тисячі скарг через дефекти підвіски, подушок безпеки та гідравлічних систем.

Наступні модифікації також не позбулися недоліків. Власники регулярно повідомляли про проблеми із системою охолодження та ризики загоряння електропроводки під панеллю приладів.

Не найкращу репутацію має і Dodge Journey. Ранні версії моделі страждали від несправностей електросистеми, що могли призводити до коротких замикань і навіть займання. Пізніші модифікації стали надійнішими, однак отримали критику через слабку динаміку, посередню керованість та підвищену витрату пального.

Проблеми преміального сегмента

Навіть дорогі автомобілі не завжди гарантують безпроблемну експлуатацію. Так, Lincoln Aviator пропонує розкішний інтер’єр і сучасний набір електронних систем, однак експерти неодноразово звертали увагу на його низьку надійність.

Особливо багато претензій викликали версії 2021 та 2023 років випуску. Власники повідомляли про збої мультимедійної системи, дефекти лакофарбового покриття, а також проблеми з підвіскою, рульовим управлінням і ременями безпеки.

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Невдалий варіатор Nissan

До списку ризикованих покупок потрапив і Nissan Murano. Основною причиною стали ранні покоління безступеневої трансмісії Xtronic CVT, яку виробник активно впроваджував на початку 2000-х років.

Автомобілі 2003–2007 років нерідко страждали від перегріву коробки передач, втрати потужності та раптових відмов трансмісії під час руху. Навіть у сучасніших версіях власники продовжують скаржитися на характерний шум двигуна під час роботи варіатора на високих обертах.

Експерти наголошують: перед купівлею будь-якого вживаного кросовера варто ретельно перевіряти історію обслуговування, наявність відкликань та результати технічної діагностики. Це допоможе уникнути значних витрат на ремонт уже після придбання автомобіля.

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