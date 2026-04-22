В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит
В Украине зафиксировано рекордное удорожание помидоров. По состоянию на 21 апреля средняя стоимость томатов в супермаркетах стала самой высокой за последние девять лет.
Об этом свидетельствуют данные портала Минфин. По сравнению со средними ценами в марте все популярные сорта помидоров подорожали более чем на 50 гривен за килограмм.
Как изменились цены на помидоры
Красные помидоры, которые в марте стоили в среднем 180,70 грн/кг, сейчас продаются уже по 241,94 грн/кг.
Еще более стремительно выросла цена на розовые томаты. Если в прошлом месяце их можно было приобрести за 253,63 грн/кг, то сейчас средняя стоимость составила 348,43 грн/кг.
Также существенно подорожали помидоры сорта "сливки". В марте их цена составляла 205,62 грн/кг, теперь в магазинах они стоят в среднем 264,50 грн/кг.
Почему дорожают овощи
Эксперты объясняют рост стоимости сезонными и экономическими факторами. На цены овощей и фруктов влияют:
- объемы снабжения продукции;
- расходы по хранению;
- удорожание транспортировки;
- более высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса;
- рост цен на горючее.
Специалисты прогнозируют, что в апреле овощи и фрукты могут и дальше дорожать, даже несмотря на удешевление отдельных товаров. Основное давление на рынок продолжает создавать затраты производителей и логистика.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!