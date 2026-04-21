В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

В Украине фиксируют снижение цен на картофель: в крупных супермаркетах его продают в среднем по 18,7 грн/кг, что примерно на 0,5 грн меньше, чем в марте. На рынке объясняют такую динамику избытком продукции.

Как отмечается в материале Главкома, на юге страны уже стартовала посадка нового урожая, в то же время в хранилищах еще сохраняется значительный объем прошлогоднего картофеля. Именно это и оказывает давление на цены.

Аналитики отмечают, что стоимость картофеля, прежде всего, определяется двумя ключевыми факторами — уровнем урожайности и объемами предложения на рынке.

"2025 год оказался урожайнее 2024-го. Кроме того, расширились площади под посадку картофеля, что и повлекло за собой нынешнюю ситуацию. Избыток продукции оказывает непосредственное влияние на снижение цен", — объясняют эксперты.

По данным "Минфина", в розничных сетях цены колеблются в пределах 14,9–22,5 грн/кг. В частности:

Auchan - около 14,9 грн/кг

Megamarket - до 22,5 грн/кг

Несмотря на текущее удешевление, эксперты предупреждают о возможном росте цен на продукты в Украине. По словам главы аграрного комитета Верховной Рады Александра Гайду, из-за подорожания горючего продовольственные товары могут вырасти в цене на 8–10% во второй половине 2026 года.

Больше всего, по прогнозам, могут подорожать продукты первой необходимости, в том числе хлеб.

В то же время дефицит продовольствия не ожидается: аграрный сектор работает стабильно, а повышение цен, по оценкам, будет происходить постепенно.

