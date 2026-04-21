В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

В Україні фіксують зниження цін на картоплю: у великих супермаркетах її продають у середньому по 18,7 грн/кг, що приблизно на 0,5 грн менше, ніж у березні. На ринку пояснюють таку динаміку надлишком продукції.

Як зазначається в матеріалі "Главкома", на півдні країни вже стартувала посадка нового врожаю, водночас у сховищах ще зберігається значний обсяг торішньої картоплі. Саме це й створює тиск на ціни.

Аналітики наголошують, що вартість картоплі насамперед визначається двома ключовими чинниками — рівнем урожайності та обсягами пропозиції на ринку.

"2025 рік виявився врожайнішим за 2024-й. Крім того, розширилися площі під посадку картоплі, що й спричинило нинішню ситуацію. Надлишок продукції безпосередньо впливає на зниження цін", — пояснюють експерти.

За даними "Мінфіну", у роздрібних мережах ціни наразі коливаються в межах 14,9–22,5 грн/кг. Зокрема:

Auchan — близько 14,9 грн/кг

Megamarket — до 22,5 грн/кг

Попри поточне здешевлення, експерти попереджають про можливе зростання цін на продукти в Україні. За словами голови аграрного комітету Верховної Ради Олександра Гайду, через подорожчання пального харчові товари можуть зрости в ціні на 8–10% у другій половині 2026 року.

Найбільше, за прогнозами, можуть подорожчати продукти першої необхідності, зокрема хліб.

Водночас дефіциту продовольства не очікується: аграрний сектор працює стабільно, а підвищення цін, за оцінками, відбуватиметься поступово.

