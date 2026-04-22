Россия атаковала транспортную инфраструктуру Запорожья: есть погибший (фото)
Утром 22 апреля стало известно о жертвах вражеского удара по транспортной инфраструктуре Запорожской области. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, жертвой удара стал мужчина. Также один человек получил травмы.
Ранее в регионе объявляли опасность из-за угрозы применения беспилотников и управляемых авиабомб.
