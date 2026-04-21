Статус УБД: как получить справку о прохождении боевых действий и как действовать, если ее не дают

Военнослужащие, которым отказали в выдаче справки о непосредственном участии в боевых действиях (форма №6), могут обжаловать решение командования в суде уже сейчас. Не стоит ждать завершения военного положения.

Об этом сообщает портал " Юристы.UA ". Справка формы №6 является одним из базовых документов, подтверждающих участие военного в боевых действиях и используется при оформлении статуса участника боевых действий (УБД). Именно на ее основании подтверждается непосредственное участие в выполнении боевых задач.

Для получения статуса УБД военнослужащий представляет соответствующий пакет документов через свою воинскую часть в командование. В то же время на практике встречаются случаи отказов в выдаче справки. Среди причин, иногда приводящих командование, — неточности или ненадлежащее ведение журналов боевых действий.

Юрист Владислав Дерий отмечает, что подобные основания не могут автоматически являться законными аргументами для отказа. По его словам, если военнослужащий получил статус УБД, это фактически подтверждает официальное признание его участия в боевых действиях.

"Форма №6 является первичным подтверждающим документом, но если статус уже предоставлен, правовое основание для его оформления существует", — пояснил он.

Как действовать в случае отказа

Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что в случае отказа в выдаче справки военнослужащий имеет право обратиться в административный суд.

"Обжалование необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, чтобы не упустить процессуальные сроки", — подчеркнул юрист.

