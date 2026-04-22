Служить десятки лет: эксперты назвали топ качественных автомобилей

По данным S&P Global, средний возраст автомобилей на дорогах составляет 12,8 года. В то же время, далеко не все марки демонстрируют одинаковую надежность.

Эксперты автомобильного рынка назвали модели, которые при надлежащем обслуживании способны без проблем служить много лет и одновременно сохранять высокую остаточную стоимость. Об этом сообщает GOBankingRates.

Почему важно выбирать проверенные платформы

Бренд-посол Turn5 Inc. и AmericanTrucks.com Джастин Дуган советует обращать внимание на автомобили, созданные на уже отработанных технических платформах. По его словам, модернизированные версии существующих моделей часто надежнее совершенно новых разработок.

Это объясняется тем, что двигатели, трансмиссии и другие ключевые узлы таких авто уже прошли этап доработки, поэтому реже нуждаются в ремонте.

Японские бренды среди лидеров

Honda обычно остается одним из основных лидеров в сегменте долговечных автомобилей. Аналитик CarEdge.com Джастин Фишер отмечает модели:

Honda Accord

Honda Civic

Honda CR-V

Эксперт AutoInsurance.org Мелани Массон особенно выделяет CR-V как практический семейный вариант благодаря хорошей маневровости и современным системам безопасности Honda Sensing.

Toyota также сохраняет репутацию одного из самых надежных изготовителей. Среди рекомендуемых моделей:

Toyota Camry

Toyota Highlander Hybrid

Toyota RAV4

Toyota Sienna AWD

Специалисты отмечают, что эти автомобили способны уверенно служить более десяти лет при регулярном техническом обслуживании.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Прогресс корейских производителей

В последние годы значительно улучшили свои позиции Hyundai и Kia. По словам вице-президента ACV Auctions Рэнди Барона, современные модели этих брендов все чаще без серьезных неисправностей проходят более 160 тысяч километров.

Среди особо удачных вариантов называют Hyundai Elantra Hybrid, которая получила высокие оценки надежности от Consumer Reports.

Лидер среди премиум-брендов

В сегменте люксовых авто уже третий год подряд первенство по показателям надежности удерживает Lexus. Эксперты объясняют это сочетанием качественной инженерии, комфортом и относительно низкими затратами на содержание.

Отдельно отмечают седан Lexus LS, считающийся одним из самых выносливых представительских автомобилей на рынке.

Напомним, мы уже писали, какие автомобили способны проехать более 600 тысяч километров.

