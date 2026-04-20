Украину накроет волна арктического холода до 3 мороза в ближайшие дни: какой будет погода

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое похолодание. В страну придет волна арктического воздуха, которая принесет ночные заморозки до -3 градусов, дожди и существенное снижение температуры.

По словам синоптикини Наталки Диденко, уже в понедельник, 20 апреля, в Украине ощутимо похолодает. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань также сообщил, что в начале недели усилится поступление холодного воздуха.

Ночью температура воздуха будет от +2 до +7 градусов, однако на почве и в низинах возможны заморозки до -3 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов.

По данным Укргидрометцентра, ночью по стране прогнозируется от +1 до +6 градусов, днем около +10. Теплее будет в Закарпатье и юге: ночью +4...+9, днем +11...+16 градусов.

20 апреля по Украине будет преобладать облачная погода. Ночью на крайнем западе и востоке местами возможны небольшие осадки. Днем на Правобережье ожидаются умеренные, а иногда сильные дожди. В северных областях местами пройдет небольшой дождь.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северного направления, на юге - южный, скоростью 5-10 м/с.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 20 апреля заморозки на поверхности почвы до -3 градусов возможны в северных, восточных и большинстве центральных областей.

В ночь на 21 апреля холодная погода распространится на западные, центральные области и на Харьковщину. 22 апреля ночные заморозки охватят почти всю территорию страны, за исключением юго-востока.

Поэтому в ряде регионов объявлен первый — желтый — уровень опасности. Отдельно метеорологи предупреждают о более сильных заморозках до -3 градусов в воздухе, что соответствует второму оранжевому уровню опасности.

Такие погодные условия ожидаются 20 апреля на северо-востоке страны, 21-22 апреля – в северных областях, а 22 апреля также в западных и большинстве центральных регионов.

Напомним, мы уже писали, стоит ли ожидать "аномально жаркое лето" в 2026 году.

