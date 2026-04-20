Дроны атаковали российское Туапсе: вспыхнул пожар на НПЗ и в порту (фото, видео)

В русском Туапсе Краснодарского края беспилотники атаковали морской порт и нефтеперерабатывающий завод. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в частности ASTRA и Exilenova+, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам очевидцев, во время атаки в районе порта и НПЗ раздалась серия взрывов, после чего над городом поднялся густой дым.

Кроме того, в аэропортах Краснодара и Геленджика временно были введены ограничения на вылет и посадку самолетов.

Также сообщается о повреждении газовой трубы и выбитых окнах в ряде зданий.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий "Роснефти" и входит в число крупнейших НПЗ России. Он специализируется на первичной переработке нефти и имеет стратегическое значение для топливной отрасли РФ.

