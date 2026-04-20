Дроны РФ атаковали Киевщину: повреждены дома, ранена женщина (фото)

В ночь на 20 апреля российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварском районе в результате удара повреждены жилые дома, также пострадавший.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, во время ночной атаки враг снова целил по мирным жителям, домам и гражданской инфраструктуре региона.

В Броварском районе ранения получил мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали в местную больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Также из-за атаки повреждены два частных дома.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что пострадавшему 51 год. Спасатели ликвидировали пожар, возникший после удара.

