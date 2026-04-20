Дрони рф атакували Київщину: пошкоджено будинки, поранено жінку (фото)

У ніч на 20 квітня російські безпілотники атакували Київську область. У Броварському районі внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, також є постраждалий.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, під час нічної атаки ворог знову цілив по мирних жителях, домівках та цивільній інфраструктурі регіону.

У Броварському районі поранення дістав чоловік 1974 року народження. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де надають необхідну медичну допомогу. Також через атаку пошкоджено два приватні будинки.

Згодом у ДСНС уточнили, що постраждалому 51 рік. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після удару.

