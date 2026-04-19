Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Граждане, не обновившие свои военно-учетные данные или игнорирующие повестки, могут получить штраф от ТЦК. Речь идет о суммах в десятки тысяч гривен, а в случае неуплаты долг может удваиваться и взиматься принудительно через исполнительную службу. Проверить наличие штрафа можно несколькими способами.

Украинцам грозят штрафы от 17000 до 25500 грн за нарушение правил военного учета и мобилизации. В то же время, часть граждан может даже не знать, что уже имеет вынесенное взыскание. Об этом сообщает Минобороны.

Основные причины штрафов от ТЦК

Адвокат Геннадий Капралов отмечает, что чаще всего штрафы налагаются в следующих случаях:

необновление персональных данных военного учета;

игнорирование повестки (для уточнения данных, прохождения ВЛК или мобилизационного вызова);

отсутствие при себе военного билета или его электронной версии в приложении "Резерв+";

неявка для постановки на учет или несвоевременное уведомление об изменении места жительства;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Согласно законодательству, за такие нарушения предусмотрены штрафы от 17000 до 25500 грн. При повторном нарушении сумма может увеличиваться. Если штраф не уплачен в срок, долг удваивается, после чего его принудительно взимает исполнительная служба.

Как проверить штраф через "Резерв+"

Самый быстрый способ узнать о наличии штрафа – приложение "Резерв+". В случае нарушения пользователь увидит соответствующее уведомление или статус нарушения правил военного учета. Подробности можно просмотреть в разделе штрафов онлайн.

В Минобороны объясняют алгоритм действий:

Загрузить приложение и пройти авторизацию. Подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн". В течение нескольких дней ТЦК рассматривает заявление и формирует постановление. После этого появляется возможность оплатить штраф со скидкой 50% (8500 грн), если уплата производится в определенный срок.

Если оплата произведена вовремя, статус в приложении обновляется автоматически. В случае задержки сумма штрафа возвращается в полный размер, а в дальнейшем может возрасти до 34 000 грн.

Где еще можно проверить штраф

Кроме "Резерв+", проверка доступна и другими способами:

1. Личное обращение в ТЦК и СП

Позволяет узнать причину штрафа и сумму к оплате.

2. "Оппендатабот"

зайти на сайт сервиса;

выбрать раздел для граждан и проверку штрафов ТЦК;

ввести ФИО и дату рождения;

оплатить услугу;

получить информацию об исполнительных производствах.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

3. "Действие"

В разделе "Исполнительные производства" отображается информация об открытых делах по штрафам.

4. Единый реестр должников

Содержит данные обо всех лицах с открытыми исполнительными производствами.

5. Автоматизированная система исполнительного производства (АСИН)

Позволяет получить подробную информацию об основаниях, дате открытия дела и сторонах производства.

В случае открытия исполнительного производства информация о штрафе становится публичной, а неуплата может привести к дополнительным ограничениям и принудительному взысканию средств.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

