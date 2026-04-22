Служитимуть десятки років: експерти назвали топ якісних автомобілів

За даними S&P Global, середній вік автомобілів на дорогах нині становить 12,8 року. Водночас далеко не всі марки демонструють однакову надійність.

Експерти автомобільного ринку назвали моделі, які за належного обслуговування здатні без проблем служити багато років і водночас зберігати високу залишкову вартість. Про це повідомляє GOBankingRates.

Чому важливо обирати перевірені платформи

Бренд-амбасадор Turn5 Inc. та AmericanTrucks.com Джастін Дуган радить звертати увагу на автомобілі, створені на вже відпрацьованих технічних платформах. За його словами, модернізовані версії існуючих моделей часто надійніші за повністю нові розробки.

Це пояснюється тим, що двигуни, трансмісії та інші ключові вузли таких авто вже пройшли етап доопрацювання, тому рідше потребують ремонту.

Японські бренди серед лідерів

Honda традиційно залишається одним із головних фаворитів у сегменті довговічних автомобілів. Аналітик CarEdge.com Джастін Фішер відзначає моделі:

Honda Accord

Honda Civic

Honda CR-V

Експертка AutoInsurance.org Мелані Массон особливо виділяє CR-V як практичний сімейний варіант завдяки хорошій маневровості та сучасним системам безпеки Honda Sensing.

Toyota також зберігає репутацію одного з найнадійніших виробників. Серед рекомендованих моделей:

Toyota Camry

Toyota Highlander Hybrid

Toyota RAV4

Toyota Sienna AWD

Фахівці наголошують, що ці автомобілі здатні впевнено служити понад десять років за умови регулярного технічного обслуговування.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Прогрес корейських виробників

Останніми роками значно покращили свої позиції Hyundai та Kia. За словами віцепрезидента ACV Auctions Ренді Барона, сучасні моделі цих брендів дедалі частіше без серйозних несправностей проходять понад 160 тисяч кілометрів.

Серед особливо вдалих варіантів називають Hyundai Elantra Hybrid, яка отримала високі оцінки за надійність від Consumer Reports.

Лідер серед преміум-брендів

У сегменті люксових авто вже третій рік поспіль першість за показниками надійності утримує Lexus. Експерти пояснюють це поєднанням якісної інженерії, комфортом та відносно невисокими витратами на утримання.

Окремо відзначають седан Lexus LS, який вважається одним із найвитриваліших представницьких автомобілів на ринку.

Нагадаємо, ми вже писали, які автомобілі здатні проїхати понад 600 тисяч кілометрів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!