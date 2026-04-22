Державне житло для УБД: хто може отримати у 2026 році

Питання власного житла для багатьох учасників бойових дій залишається одним із найактуальніших. Держава передбачила кілька механізмів підтримки, однак розібратися в них без додаткових роз’яснень буває непросто.

У 2026 році ветерани можуть претендувати як на отримання житла, так і на грошову компенсацію для його придбання. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Які житлові пільги мають УБД

Відповідно до статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення житлом. Це означає постановку в окрему чергу, яка просувається швидше за загальну.

Втім, самого статусу УБД недостатньо. Необхідно офіційно підтвердити потребу в поліпшенні житлових умов. Підставами можуть бути:

недостатня житлова площа на одного члена сім’ї;

проживання в гуртожитку або орендованому житлі;

невідповідність помешкання санітарним нормам;

наявність тяжких хронічних захворювань, що потребують окремої кімнати.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Грошова компенсація замість квартири

Останніми роками держава частіше надає не квартири, а грошову компенсацію, щоб ветеран міг самостійно обрати житло.

Згідно з постановою Кабміну №719, першочергово на таку допомогу можуть розраховувати:

особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп;

ветерани, які одночасно мають статус внутрішньо переміщених осіб;

члени сімей загиблих або померлих захисників України;

учасники бойових дій на території інших держав.

Як подати заявку

Для оформлення допомоги необхідно стати на квартирний облік. Зазвичай для цього потрібно звернутися до органу соцзахисту або ЦНАПу за місцем реєстрації.

Заявнику слід подати:

заяву;

копію посвідчення УБД;

довідку про склад сім’ї;

документ про потребу в поліпшенні житлових умов;

витяг з Державного реєстру речових прав.

Що важливо знати

Постановка на квартирний облік не гарантує миттєвого отримання житла чи коштів. Водночас перебування в черзі надає законне право претендувати на підтримку від держави або місцевої громади в межах програм, що фінансуються у 2026 році.

Нагадаємо, ми вже писали, які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!