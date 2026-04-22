Государственное жилье для УБД: кто может получить в 2026 году

Вопрос собственного жилья для многих участников боевых действий остается одним из самых актуальных. Государство предусмотрело несколько механизмов поддержки, однако, разобраться в них без дополнительных разъяснений бывает непросто.

В 2026 году ветераны могут претендовать как на получение жилья, так и на денежную компенсацию по его приобретению.

Какие жилищные льготы имеют УБД

Согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на первоочередное обеспечение жильем. Это означает постановку в отдельную очередь, которая продвигается быстрее общей.

Впрочем, самого статуса УБД недостаточно. Необходимо официально подтвердить необходимость улучшения жилищных условий. Основаниями могут быть:

недостаточная жилая площадь на одного члена семьи;

проживание в общежитии или арендованном жилье;

несоответствие помещения санитарным нормам;

наличие тяжелых хронических заболеваний, требующих отдельной комнаты.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Денежная компенсация вместо квартиры

В последние годы государство чаще предоставляет не квартиры, а денежную компенсацию, чтобы ветеран мог самостоятельно выбрать жилье.

Согласно постановлению Кабмина №719, в первую очередь на такую помощь могут рассчитывать:

лица с инвалидностью в результате войны I и II групп;

ветераны, одновременно имеющие статус внутренне перемещенных лиц;

члены семей погибших или умерших защитников Украины;

участники боевых действий территории других государств.

Как подать заявку

Для оформления помощи нужно стать на квартирный учет. Обычно для этого следует обратиться в орган соцзащиты или ЦНАПа по месту регистрации.

Заявителю следует подать:

заявление;

копию удостоверения УБД;

справку о составе семьи;

документ о необходимости улучшения жилищных условий;

выписка из Государственного реестра вещных прав.

Что важно знать

Постановка на квартирный учет не гарантирует мгновенное получение жилья или средств. В то же время пребывание в очереди предоставляет законное право претендовать на поддержку от государства или местного сообщества в рамках программ, финансируемых в 2026 году.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!