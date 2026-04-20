'Посварився з сусідом і пішов зі зброєю в супермаркет': поліція розповіла хронологію теракту в Києві

Теракт у Києві, за попередніми даними, розпочався з побутового конфлікту між сусідами. Під час брифінгу голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що чоловік спершу відкрив вогонь у бік сусіда з травматичного пістолета, а згодом повернувся до квартири, взяв карабін і підпалив помешкання.

Про це пише radiosvoboda. За словами Вигівського, правоохоронці спершу отримали виклик через сварку між мешканцями будинку. Уже дорогою їм передали додаткову інформацію про озброєного чоловіка на місці події.

Після прибуття патрульні почули постріли, залишили службове авто біля будинку та попрямували до під’їзду. Там вони побачили поранених людей: жінку, чоловіка та дитину. Одна з поліцейських підійшла до хлопчика, який мав поранення голови, і збиралася повернутися до машини по аптечку.

У цей момент пролунали нові постріли, після чого поліцейські відступили до службового автомобіля. Саме цей епізод потрапив на камери спостереження та був оприлюднений у соцмережах.

Керівник Нацполіції зазначив, що в такій ситуації правоохоронці мали або здійснити попереджувальний постріл угору, або застосувати зброю у відповідь на загрозу. Водночас цього зроблено не було.

Голова патрульної поліції Євгеній Жуков, який уже подав у відставку, заявив, що співробітники не змогли швидко оцінити обстановку та залишили поранених цивільних без допомоги. Він назвав їхні дії "дуже ганебними".

Наразі двох поліцейських відсторонили від виконання обов’язків. Один із них служить у поліції з 2024 року, інший — з 2015-го.

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про відкриття кримінального провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час подій 18 квітня в Києві. Справу розслідують за ч. 3 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань, а групу прокурорів очолює прокурор міста Києва.

За словами генпрокурора, правову оцінку отримають усі дії правоохоронців у момент загрози життю людей, зокрема епізод із залишенням у небезпеці пораненої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника.

Кравченко також уточнив інформацію щодо загиблої жінки: у лікарні померла не мати пораненого хлопчика, а її рідна сестра. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко раніше доручив провести службове розслідування дій поліцейських та передати всі матеріали до ДБР.

Хронологія подій теракту у Києві 18 квітня:

18 квітня у Києві стався один із найрезонансніших терактів останнього часу. У Голосіївському районі озброєний чоловік відкрив вогонь по людях, захопив заручників і спричинив масштабну спецоперацію силовиків. Події розвивалися стрімко — від перших пострілів на вулиці до штурму супермаркету, де нападник забарикадувався.

Із чого почалася стрілянина

Перші повідомлення про інцидент з’явилися близько 17:00 у місцевих Telegram-каналах. За попередніми даними, на вулиці Деміївській невідомий відкрив стрілянину з автоматичної зброї, зокрема у бік поліцейських, після чого попрямував у напрямку супермаркету на Голосіївському проспекті. Очевидці також стверджували, що чоловік стріляв по перехожих.

Згодом інформацію офіційно підтвердила поліція Києва. Правоохоронці повідомили, що внаслідок нападу є загиблі та поранені, а для затримання нападника на місце скерували спецпризначенців КОРД.

Уже на початковому етапі було відомо щонайменше про одного загиблого та кількох постраждалих, однак кількість жертв уточнювали.

Пожежа та переговори з нападником

Паралельно з’явилися повідомлення про пожежу в районі події. За однією з версій, займання могло виникнути внаслідок дій самого стрільця — через підпал або застосування вибухових засобів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом повідомив, що після прибуття поліції з чоловіком намагалися встановити контакт. Переговори тривали близько 40 хвилин. Правоохоронці закликали його скласти зброю та навіть пропонували передати турнікети для допомоги пораненим. Однак нападник повністю ігнорував звернення.

Штурм приміщення

Ситуація різко загострилася після того, як зловмисник убив одного із заручників. Після цього було ухвалено рішення про силову операцію.

Близько 18:00 спецпідрозділ КОРД провів штурм будівлі, де переховувався нападник. Під час операції його ліквідували. За даними правоохоронців, чоловік також відкривав вогонь по поліцейських.

Загиблі та поранені

О 19:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив про значну кількість жертв. За інформацією медиків, загинули шестеро людей. Частина померла на місці, ще одна жінка — у лікарні від отриманих поранень.

До лікарень доправили десятьох постраждалих, ще шістьом медики надали допомогу на місці.

Також повідомлялося про чотиримісячне немовля, яке отруїлося чадним газом у сусідній квартирі через пожежу. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Що відомо про нападника

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що відкрито кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людей.

За попередніми даними, нападником був чоловік 1968 року народження. Він використовував офіційно зареєстровану вогнепальну зброю.

Також зазначалося, що він був уродженцем Москви, мав українське громадянство та раніше проживав у Бахмуті. Згодом мешкав у Києві неподалік місця трагедії.

За неофіційною інформацією, чоловік мав військове минуле, а також проблеми із законом у попередні роки.

Реакція Зеленського

Увечері президент Володимир Зеленський заявив, що слідчі Нацполіції та СБУ встановлюють усі обставини теракту. Він підтвердив, що нападник утримував заручників, убив одного з них та відкрив вогонь по людях на вулиці. За словами президента, вдалося врятувати чотирьох заручників.

На той момент було відомо про 14 поранених, серед яких дитина.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що слідство має ретельно перевірити всі деталі злочину, зокрема зв’язки нападника, його мотиви та інформацію з електронних пристроїв.

Що казали сусіди

Деякі сусіди описували чоловіка як спокійну, замкнуту та ввічливу людину, яка не створювала конфліктів і рідко спілкувалася з мешканцями будинку.

Втім, за іншими даними, агресивна поведінка з його боку проявлялася й раніше. Зокрема, у 2023 році він нібито став учасником конфлікту в одному зі столичних супермаркетів, де напав на іншого відвідувача. За цим фактом відкривали кримінальне провадження.

