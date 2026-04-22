'Хитрий хід, щоб виграти час для удару' - Іран прокоментував слова Трампа про продовження перемир’я

Радник голови парламенту Ірану Махді Мохаммаді відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо продовження режиму припинення вогню, назвавши дії американського лідера "хитрим маневром".Мохаммаді, який є старшим радником спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа, заявив, що сторона, яка зазнає поразки, не має права висувати умови.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву іранського посадовця. Також він розкритикував продовження американської блокади Ормузької протоки, назвавши її облогою, яка, за його словами, нічим не відрізняється від бомбардувань.

Крім того, радник звинуватив Трампа у спробі використати продовження перемир’я для затягування часу та підготовки несподіваного удару. На його думку, тепер Ірану слід перехопити ініціативу.

Як зазначає CNN, спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф очолював перший раунд переговорів зі США в Ісламабаді. Очікувалося, що він візьме участь і в другому раунді перемовин із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, однак зустріч спершу відклали, а згодом перенесли на невизначений термін.

