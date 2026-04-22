'Хитрый ход, чтобы выиграть время для удара' - Иран прокомментировал слова Трампа о продолжении перемирия

Советник председателя парламента Ирана Махди Мохаммади отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о продолжении режима прекращения огня, назвав действия американского лидера "хитрым маневром".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление иранского чиновника. Также он раскритиковал продолжение американской блокады Ормузского пролива, назвав ее осадой, которая, по его словам, ничем не отличается от бомбардировок.

Читайте также: Ситуация в Иране развивается "отлично" - Трамп

Кроме того, советник обвинил Трампа в попытке использовать продление перемирия для затягивания времени и подготовки неожиданного удара. По его мнению, теперь Ирану следует перехватить инициативу.

Как отмечает CNN, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф возглавлял первый раунд переговоров с США в Исламабаде. Ожидалось, что он примет участие и во втором раунде переговоров с вице-президентом США Джей Ди Венсом, однако встречу сначала отложили, а затем перенесли на неопределенный срок.

Напомним, Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.

