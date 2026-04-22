Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7: прогноз на 22 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, тому частина людей у такі дні скаржиться на головний біль, втому, дратівливість і стрес. Рівень активності визначають за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного K-індексу.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Показники від 5 і вище вважаються сильними магнітними бурями.

У середу, 22 квітня, очікується зниження активності до K-індексу 2,7. Це зелений рівень, що свідчить про слабкі магнітні збурення. Прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже вчені оновлюють дані кожні три години. Саме тому варто стежити за актуальною інформацією щодня.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення.

Коливання з K-індексом від 1 до 4 зазвичай слабкі й часто залишаються непомітними. Якщо показник перевищує 5, буря може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу технічних систем — зв’язку, супутників, радіочастот і навігації. За дуже високих значень (7–8) інколи спостерігають полярне сяйво.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

У метеочутливих людей можливі:

головний біль;

слабкість і сонливість;

перепади настрою;

стрес;

зниження концентрації;

коливання тиску.

Як допомогти організму

Щоб легше перенести період геомагнітної активності, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

збалансовано харчуватися;

менше вживати кави, алкоголю, жирної та солоної їжі;

пити достатньо води;

гуляти на свіжому повітрі;

уникати перевтоми та конфліктів;

робити легкі фізичні вправи;

людям із хронічними захворюваннями тримати поруч необхідні ліки;

зранку приймати контрастний душ, а ввечері — теплу ванну для розслаблення.

