Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7: прогноз на 22 апреля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому часть людей в такие дни жалуется на головные боли, усталость, раздражительность и стресс. Уровень активности определяют по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного K-индекса.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Показатели от 5 и выше считаются сильными магнитными бурями.

В среду, 22 апреля, ожидается понижение активности к K-индексу 2,7. Это зеленый уровень, свидетельствующий о слабых магнитных возмущениях. Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, ведь ученые обновляют данные каждые три часа. Именно поэтому следует следить за актуальной информацией каждый день.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения.

Колебания с K-индексом от 1 до 4 обычно слабы и часто остаются незаметными. Если показатель превышает 5, буря может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу технических систем связи, спутников, радиочастот и навигации. При очень высоких значениях (7–8) иногда наблюдают полярное сияние.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

У метеочувствительных людей возможны:

головные боли;

слабость и сонливость;

перепады настроения;

стресс;

снижение концентрации;

колебания давления.

Как помочь организму

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

сбалансированно питаться;

меньше употреблять кофе, алкоголь, жирную и соленую пищу;

пить достаточно воды;

гулять на свежем воздухе;

избегать переутомления и конфликтов;

делать легкие физические упражнения;

людям с хроническими заболеваниями держать рядом необходимые лекарства;

утром принимать контрастный душ, а вечером – теплую ванну для расслабления.

