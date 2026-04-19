На відпочинок вийдуть не усі: в Україні змінили правила виходу на пенсію

В Україні з 2027 року посилять вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років — необхідний мінімум зросте з 33 до 34 років. Це означає, що частині громадян буде складніше вийти на пенсію в найранішому віці, і кількість тих, хто зможе зробити це вчасно, поступово зменшуватиметься.

Як перевірити свій стаж

Кожен українець може перевірити свій страховий стаж щонайменше з 2004 року через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ). Доступ до сервісу мають як працюючі громадяни, так і пенсіонери.

Якщо частина стажу до 2004 року не відображається, його, ймовірно, доведеться підтверджувати документально під час оформлення пенсії. Зазвичай для цього використовують трудову книжку, дипломи та інші офіційні документи. У більшості випадків проблем не виникає, однак складнощі можливі, якщо:

записи в трудовій книжці не збереглися;

підприємство ліквідоване;

архівні дані втрачено або недоступні (зокрема через окупацію територій).

Щоб отримати інформацію на порталі ПФУ, потрібно пройти авторизацію через "Дію", банк або електронний підпис. У кабінеті доступні дані про загальний стаж, а також детальна інформація по роках роботи.

У розділі "Мій страховий стаж" відображається офіційний облік періодів роботи, а в розділі "Моя зарплата" можна порівняти власний дохід із середньою зарплатою по країні за відповідні роки. Від цього показника залежить розмір майбутньої пенсії. Також сервіс дозволяє переглянути орієнтовний вік виходу на пенсію.

Умови виходу на пенсію зараз

Нині пенсійний вік в Україні залежить від тривалості стажу. Передбачено три варіанти виходу на пенсію: у 60, 63 або 65 років.

Щоб вийти на пенсію у 65 років, достатньо 15 років стажу.

Для 63 і 60 років вимоги вищі й залежать від загального страхового стажу.

Гарантований вихід у 60 років можливий за наявності щонайменше 35 років стажу.

Що зміниться після реформи

З 1 січня 2028 року передбачено можливість виходу на пенсію в будь-якому віці за умови наявності 40 років страхового стажу. Водночас така норма стосуватиметься обмеженої кількості громадян.

Також у разі високого рівня заробітної плати вимоги до стажу для виходу на пенсію у 65 років можуть бути гнучкішими.

У Пенсійному фонді зазначають, що стаж можна "докупити" — як за минулі періоди, так і на майбутнє. Договір може укладатися щонайменше на рік, а щомісячний внесок не може бути меншим за мінімальний страховий платіж (з 1 січня 2026 року — 1902,34 грн).

