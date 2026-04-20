Як оскаржити рішення ВЛК: пояснення Міноборони

Якщо висновок військово-лікарської комісії не відповідає реальному стану здоров’я, його можна оскаржити двома способами. Зробити це можна у досудовому порядку або через суд.

Про це нагадали в Міністерстві оборони України.

Як оскаржити рішення ВЛК без суду

Досудове оскарження є першим кроком. Для цього протягом 30 днів потрібно:

подати письмову скаргу із зазначенням причин незгоди з рішенням ВЛК та вимогою перегляду висновку;

додати медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК, а також копію військового квитка чи посвідчення офіцера.

Документи можна особисто передати до вищої за рівнем ВЛК або надіслати поштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Після розгляду скарги комісія може переглянути постанову та, за необхідності, направити людину на повторний медичний огляд. Саме новий висновок надалі матиме юридичну силу.

Якщо оскаржується рішення ВЛК при обласному чи міському ТЦК, звертатися слід до регіональної або Центральної військово-лікарської комісії.

Як оскаржити рішення через суд

Якщо людина не погоджується з рішенням штатної ВЛК, наступним етапом може стати звернення до суду в порядку адміністративного судочинства.

Водночас суд не оцінює медичні показники напряму, тобто не визначає придатність чи непридатність до служби. Його завдання — перевірити законність процедури, зокрема:

чи пройдено огляд у всіх необхідних спеціалістів;

чи проведено обов’язкові обстеження;

чи правильно оформлено документи;

чи не були порушені строки та права особи.

У разі виявлення порушень суд може скасувати рішення ВЛК та зобов’язати провести новий медичний огляд.

Сам факт оскарження не зупиняє дію чинного висновку ВЛК автоматично. Однак якщо після повторного огляду ухвалюється нове рішення, попередній висновок втрачає силу.

