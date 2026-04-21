Якісний та не за усі гроші світу: названо найпопулярнішу модель автомобіля

За підсумками перших місяців 2026 року найпопулярнішим автомобілем у світі знову стала Toyota Corolla. Попри активне зростання сегмента кросоверів і електромобілів, саме ця модель очолила глобальний рейтинг продажів.

Про це повідомляє Focus2Move. Toyota Corolla забезпечила близько 1,3% світового ринку нових авто. Продажі моделі зросли на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найкращу динаміку зафіксовано в Азії, де попит зріс на 8,4%, а також у країнах Америки — на 5,2%.

Друге місце посіла Tesla Model Y із часткою ринку 1,1%. Електричний кросовер продемонстрував один із найкращих результатів — продажі збільшилися на 30,4%, а присутність моделі активно розширюється в основних регіонах світу.

Третю позицію зберіг Ford F-Series. Попри зниження попиту на 14,6%, легендарний пікап залишається одним із найсильніших гравців ринку завдяки стабільній популярності у США та широкій функціональності.

До десятки світових лідерів продажів також увійшли:

Honda CR-V

Chevrolet Silverado

Toyota Camry

Volkswagen Tiguan

Hyundai Tucson

Toyota RAV4

Kia Sportage

Поточний рейтинг демонструє різноманітність сучасного авторинку: поряд із електромобілями та SUV-моделями впевнено тримаються класичні легковики.

Попри глобальний тренд на кросовери, Toyota Corolla продовжує залишатися символом стабільного попиту та беззаперечним лідером серед масових автомобілів.

