Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 17 квітня

У п’ятницю, 17 квітня, прогнозується потужна магнітна буря. Рівень геомагнітного збурення сягне К-індексу 5,7, що відповідає червоному рівню активності.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби. Фахівці повідомляють про наближення високошвидкісного потоку частинок із корональної діри на Сонці. Це може суттєво підвищити швидкість сонячного вітру та спричинити геомагнітну активність рівня STORM G2.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

За оцінками науковців, корональна діра має значні розміри, тому її вплив може тривати не один день. Магнітні бурі нерідко позначаються на самопочутті людей, особливо метеозалежних. У цей період можливі головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість, нудота, перепади артеріального тиску та загальне нездужання.

Щоб зменшити негативний вплив геомагнітних коливань, лікарі радять пити більше води, трав’яного або зеленого чаю, обмежити каву та алкоголь, більше гуляти на свіжому повітрі, уникати перевтоми та дотримуватися нормального режиму сну.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

