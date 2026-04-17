Хто з пенсіонерів отримає 5 тисяч гривень доплати та чому

В Україні підвищили пенсійні виплати для родин загиблих, померлих та зниклих безвісти військовослужбовців. Розмір допомоги зріс на 3 920–5 100 гривень, а оновлені суми тепер становлять від 10 020 до 12 810 гривень на одну особу. Перерахунок проводиться автоматично, без додаткових звернень.

Про це інформує Міністерство у справах ветеранів.

Кого стосується підвищення

Зміни запроваджені відповідно до урядової постанови №674 та передбачають додаткову соціальну підтримку для родин захисників України.

Право на виплати мають члени сімей військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час захисту держави. Зокрема:

діти до 18 років;

діти до 23 років, якщо навчаються;

непрацездатні батьки;

дружина або чоловік, які втратили основне джерело доходу;

члени родин військових пенсіонерів у разі втрати годувальника.

Також до цієї категорії прирівнюються сім’ї військових, які зникли безвісти.

Які суми виплачуватимуть

Навесні 2026 року мінімальні пенсійні виплати суттєво переглянули.

Для кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, подружжя або однієї дитини — допомога зросла на 5 100 гривень і тепер становить 12 810 гривень. Раніше виплачували 7 800 гривень.

Для сімей, де виплати отримують двоє і більше членів родини або кілька дітей, сума збільшилася на 3 920 гривень — до 10 020 гривень на кожного. Раніше вона становила 6 100 гривень.

Як розраховується допомога

Розмір виплат залежить від грошового забезпечення загиблого військовослужбовця:

70% — одному з батьків або дружині / чоловікові;

70% — на одну дитину;

по 50% — кожній дитині, якщо дітей двоє і більше.

Такий механізм дозволяє враховувати склад конкретної родини.

Читайте також: Чи зміниться сума субсидії через відсутність опалення

Як оформити виплати

Порядок звернення залежить від того, чи отримував військовий пенсію раніше:

якщо ні — документи подаються через міністерство або відомство, де він проходив службу;

якщо так — звертатися потрібно до Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Для оформлення знадобляться:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідки про навчання дітей;

документи про непрацездатність;

банківські реквізити.

Нагадаємо, ми вже писали, як оформити субсидію на дрова у 2026 році.

