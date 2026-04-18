Які моделі дизельних авто найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

Минулого місяця український автопарк поповнився 5,1 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами, що на 8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із загальної кількості 1,3 тис. становили нові авто, що на 21% більше, ніж торік.

Ще 3,8 тис. — це вживані дизельні легковики, імпортовані з-за кордону, їх кількість зменшилася на 14%. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Найпопулярніші нові дизельні авто

Лідером серед нових моделей став Renault Duster, який стабільно утримує популярність в Україні завдяки поєднанню доступної ціни, витривалості, адаптації до складних дорожніх умов і економічних двигунів.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 259 од.;

Volkswagen Touareg — 180 од.;

Toyota Land Cruiser Prado — 151 од.;

Škoda Kodiaq — 91 од.;

Volkswagen Tiguan — 75 од.

Попит на вживані дизельні авто

Серед імпортованих уживаних дизельних автомобілів перше місце посів Renault Mégane. Його цінують за доступність у придбанні та недороге обслуговування. За роки присутності на ринку ця модель фактично набула статусу одного з найпопулярніших "народних" автомобілів.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:

Renault Mégane — 286 од.;

Nissan Qashqai — 258 од.;

Škoda Octavia — 238 од.;

Hyundai Santa Fe — 209 од.;

Kia Sorento — 178 од.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!