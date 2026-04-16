Росія атакувала Україну дронами та ракетами: пошкоджено інфраструктуру, у Києві, Дніпрі та Одесі, є загиблі та поранені (фото, відео)

Увечері 15 квітня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів у кількох містах є загиблі та поранені, зафіксовані руйнування житлових будинків і пожежі.

Про це повідомляють мер Києва Кличко, ДСНС України, мер Харкова Терехов, мер Дніпра Ганжа, мер Одеси Лисак.

Київ

У столиці удари спричинили значні руйнування одразу в кількох районах. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та автомобілі, виникли пожежі. За попередніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них дитина. Десятки мешканців дістали поранення, частину з них госпіталізували, іншим допомогу надали на місці. У різних районах міста фіксували падіння уламків, влучання у багатоповерхівки, загоряння житлових і нежитлових будівель. Рятувальники евакуювали людей та розбирали завали, під якими знаходили постраждалих.

Харків

Уночі місто атакували дрони. Влучання зафіксували в кількох районах, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру, зокрема газогін. Відомо про щонайменше двох постраждалих. У деяких районах спалахнули пожежі.

Дніпро

Місто зазнало кількох хвиль ударів. Пошкоджено житлові квартали, навчальний заклад, приватні будинки та багатоповерхівки. Виникли численні пожежі. Спочатку повідомлялося про поранених, серед яких діти, згодом кількість постраждалих зросла до десяти. Одна людина загинула. У постраждалих зафіксовано травми різного ступеня тяжкості.

Одеса

Місто також пережило серію атак ракетами та дронами. Уражено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, вибуховою хвилею пошкоджено сотні вікон. Кількість загиблих зросла до восьми, ще понад десяток людей отримали поранення. На місцях працюють екстрені служби.

Полтавська область

Унаслідок падіння уламків у кількох районах пошкоджено житлові будинки — зокрема покрівлі та вікна. Обійшлося без жертв.

