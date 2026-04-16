Россия атаковала Украину дронами и ракетами: повреждена инфраструктура, в Киеве, Днепре и Одессе, погибли и ранены (фото, видео)

Вечером 15 апреля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов в нескольких городах погибли и ранены, зафиксированы разрушения жилых домов и пожары.

Об этом сообщают мэр Киева Кличко, ГСЧС Украины, мэр Харькова Терехов, мэр Днепра Ганжа, мэр Одессы Лысак.

Киев

В столице удары нанесли значительные разрушения сразу в нескольких районах. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили, возникли пожары. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок. Десятки жителей получили ранения, часть из них госпитализировали, другим оказали помощь на месте. В разных районах города фиксировались падение обломков, попадание в многоэтажки, возгорание жилых и нежилых зданий. Спасатели эвакуировали людей и разбирали завалы, под которыми находили пострадавших.

Харьков

Ночью город атаковали дроны. Попадание зафиксировали в нескольких районах, повреждены частные дома и инфраструктура, в том числе газопровод. Известно о минимум двух пострадавших. В некоторых районах вспыхнули пожары.

Днепр

Город испытал несколько волн ударов. Повреждены жилые кварталы, учебное заведение, частные дома и многоэтажки. Возникли многочисленные пожары. Первоначально сообщалось о раненых, среди которых дети, впоследствии количество пострадавших возросло до десяти. Один человек погиб. У пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести.

Одесса

Город также пережил серию атак ракетами и дронами. Поражены жилые дома и объекты инфраструктуры, взрывной волной повреждены сотни окон. Число погибших возросло до восьми, еще более десятка человек получили ранения. На местах работают экстренные службы.

Полтавская область

В результате падения обломков в нескольких районах повреждены жилые дома - в частности кровли и окна. Обошлось без жертв.

