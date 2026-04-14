Дроны атаковали Мелитополь и Крым: вспыхнул пожар на ТЭС (фото, видео)

В ночь на 14 марта во временно оккупированных районах юга Украины и Крыма прогремела серия взрывов. По предварительным данным, взрывы в течение нескольких часов слышали в разных частях полуострова, в том числе в Симферополе, Феодосии и Керчи.

Об этом сообщает Exilenova+. Наиболее интенсивные звуки, а также стрельбу, зафиксировали вблизи Таврической ТЭС — там сообщают по меньшей мере два мощных взрыва. Кроме того, взрывы были слышны в районе аэродрома Гвардейское, где, вероятно, могла пострадать военная инфраструктура.

Отдельно сообщается о взрывах во временно оккупированном Мелитополе. После этого в части города произошло обесточивание. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

