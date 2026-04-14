Дрони атакували Мелітополь і Крим: спалахнула пожежа на ТЕС (фото, відео)

У ніч на 14 березня в тимчасово окупованих районах півдня України та Криму пролунала серія вибухів. За попередніми даними, вибухи протягом кількох годин чули в різних частинах півострова, зокрема в Сімферополь, Феодосія та Керч.

Про це повідомляє Exilenova+. Найбільш інтенсивні звуки, а також стрілянину, зафіксували поблизу Таврійської ТЕС — там повідомляють щонайменше про два потужні вибухи. Крім того, вибухи було чути в районі аеродрому "Гвардійське", де, ймовірно, могла постраждати військова інфраструктура.

Окремо повідомляється про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. Після цього в частині міста сталося знеструмлення. Інформація щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюється.

