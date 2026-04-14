Город, где нельзя умирать: что известно о самом холодном городе мира

Популярный ютубер Саймон Уилсон во время путешествия в арктический городок Лонгьир в Норвегия наткнулся на необычное правило, действующее здесь уже много лет – фактически местным жителям "запрещено умирать" на острове.

Об этом пишет Mirror. Как выяснилось, это не буквальный запрет, а практическая необходимость. Общаясь с местным жителем, блоггер узнал, что в городе нет домов престарелых. Поэтому тех, кто по возрасту или состоянию здоровья уже не может позаботиться о себе, обычно отправляют на материк.

Контроль за соблюдением этой практики осуществляют местные власти: они ведут учет жителей, их возраст и занятость. По словам местных, большинство людей покидает остров примерно в 70 лет.

Причины такого подхода объясняют ученые, в частности, представители Норвежского университета науки и технологий. Из-за вечной мерзлоты тела после захоронения почти не разлагаются. Более того, в них могут сохраняться опасные патогены, что потенциально представляет риск для живых. Именно поэтому людей, которые находятся в тяжелом состоянии, пытаются заранее перевезти за пределы острова.

Это правило – не единственная особенность жизни в Лонгьере. В частности, с 2012 года все, кто покидает пределы населенного пункта, должны иметь оружие из-за опасности нападений белых медведей.

